Голова Мінфіну РФ: втратили доступ до половини своїх золотовалютних резервів

Через санкції стосовно центробанку, Росія втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.

Про це заявив голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов, повідомляє Медуза.

"У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати", - заявив чиновник.

Він додав, що поки ці гроші не будуть розморожені, РФ виплачуватиме борги "недружнім країнам" у рублях.

Нагадуємо:

27 лютого Євросоюз запровадив новий пакет економічних санкцій проти країни-агресора. Серед іншого вони включали блокування операцій, пов’язаних з управлінням резервами центрального банку РФ.

Іншими словами, Росію позбавили значної частини її "фінансової подушки": ЦБ РФ не зможе продавати свої валютні активи, розміщені на рахунках у європейських банках, для порятунку рубля від девальвації.

Уже наступного дня до жорстких санкцій ЄС приєдналися США, Японія, Велика Британія і навіть традиційно нейтральна Швейцарія.

Як наслідок, Росія втратила доступ до тієї частини резервів, яка розташована на Заході та в Японії і номінована майже в усіх резервних валютах, крім китайського юаня.