Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх запозичень – НБУ

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Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал.

Про це під час пресбрифінгу з монетарної політики розповів директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Олексій Лупін.

Він зазначив, що як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх відбулося зростання премії за ризик українських цінних паперів.

"Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП досягла стресових рівнів, двоначних. І, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", – розповів Лупін.

За його словами, внутрішній ринок значно краще пережив ці події – 19 січня спостерігалися пікові ставки на вторинному ринку облігацій внутрішньої держпозики зі ставкою 16-17%.

"Якщо порівнювати з березнем 2020 року, то там були пікові угоди на вторинному ринку держоблігацій зі ставкою 20-25%", – додав він.

Лупін підкреслив, що через це наразі раціональному інвестору, який хоче купити ОВДП, немає сенсу брати участь у первинних аукціонах.

"Значно дешевше купити на вторинному, але ми вважаємо що це тимчасове явище і після деескалації дохідності зрівняються на вторинному та первинному ринку. І, відповідно, Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах", – пояснив він.

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Нагадуємо:

У середу, 19 січня, котирування українських облігацій зовнішньої держпозики відновили зростання після декількох днів значного падіння. Котирування зросли за усіма випусками українських єврооблігацій та ВВП-варантів. Найкращі показники спостерігаються у "довгих" паперів.

Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, проте майже не зміг залучити гривневих позик. З усієї суми доларових облігацій було продано на 4 млрд грн в еквіваленті.

Ставки за короткими паперами обігом у 3 місяці становили 11,99%.

Дана Гордійчук, ЕП