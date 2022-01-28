Украина потратит 5 миллиардов долларов на стабилизацию – Зеленский

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Для стабилизации украинской экономики понадобится не менее 4-5 миллиардов долларов.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе интервью иностранным СМИ.

В то же время Зеленский подчеркнул, что, когда речь идет о поддержке стран-партнеров, вопрос прежде всего в финансовых гарантиях и "правильных сигналах".

"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около 4-5 млрд долларов – я на меньшую цифру и не рассчитываю. Именно такая сумма нам потребуется", – заявил президент.

Он подчеркнул, что в вопросе инвестиций или финансовых гарантий со стороны того или иного государства речь идет не столько о сумме, сколько об уверенности этих стран в устойчивости экономики Украины.

Среди стран, уже выразивших свою поддержку – страны Евросоюза, которые планируют выделить Украине 1,2 млрд евро помощи с учетом возможной эскалации со стороны РФ.

Также среди стран – Канада, предложившая 120 млн долларов кредита, ведутся переговоры с США, Францией.

Кроме того, Зеленский заявил, что ожидает "приближение тех или иных траншей" в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Дана Гордийчук, ЭП