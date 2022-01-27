Курс гривні на міжбанку знизився до 29 за долар

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На міжбанку 27 січня курс гривні перетнув психологічну позначку у 29 гривень за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

Станом на 13:00 курс гривні до долара послабився на міжбанку до 29,00-29,02 грн (до євро - до 32,44 - 32,46).

Востаннє такий показник фіксувався у лютому 2015 року.

Станом на 14:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 29,00 – 29,02 гривні;

Євро – 32,37 – 32,39 гривні.

Курс гривні до долара на міжбанку за останній місяць фото: Finance.ua

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,83 – 29,12 гривні. Євро купують за 32,25 гривні, продають за 32,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,93 – 28,98 гривні, євро – 32,48 – 32,68 гривні.

Курс гривні до євро на міжбанку за останній місяць фото: finance.ua

Станом на 15:00 індекс долара становить 97,08 (+0,63%) - він зростає останній тиждень.

Індекс долара Trading View

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 27 січня на рівні 28,80 гривні.

27 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,94 – 28,96 гривні.

26 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,80 – 28,82 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Від початку місяця курс ослаб на понад одну гривню за долар.

Економічна правда