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SpaceX вивела на орбіту ще 48 супутників Starlink і два розвідника BlackSky

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:00
 
фото: spaceX

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 48 супутників Starlink та 2 супутника геопросторової розвідки BlackSky.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Запуск здійснили 2 грудня о 18:12 за часом Східного узбережжя США (01:12 3 грудня за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі (мис Канаверал у Флориді, США).

Зазначається, що ракету-носій Falcon 9 використали вдев'яте - раніше вона запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, а тепер шість місій Starlink.

У компанії додали, що багаторазовий перший ступінь ракети через 9 хвилин після старту приземлилася на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Виведені на орбіту супутники призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Водночас BlackSky виконує завдання на Пентагон та розвідувальні служби США.

Таким чином, зараз на орбіті вже перебуває 1 890 супутників SpaceX.

Економічна правда

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SpaceX космічна галузь космос

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