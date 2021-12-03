SpaceX вивела на орбіту ще 48 супутників Starlink і два розвідника BlackSky

фото: spaceX

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 48 супутників Starlink та 2 супутника геопросторової розвідки BlackSky.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Запуск здійснили 2 грудня о 18:12 за часом Східного узбережжя США (01:12 3 грудня за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі (мис Канаверал у Флориді, США).

Зазначається, що ракету-носій Falcon 9 використали вдев'яте - раніше вона запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, а тепер шість місій Starlink.

У компанії додали, що багаторазовий перший ступінь ракети через 9 хвилин після старту приземлилася на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/mvnvL25hrf — SpaceX (@SpaceX) December 2, 2021

Виведені на орбіту супутники призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Watch Falcon 9 launch 48 Starlink satellites and two BlackSky spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/oAFVgWFOHB — SpaceX (@SpaceX) December 2, 2021

Водночас BlackSky виконує завдання на Пентагон та розвідувальні служби США.

Таким чином, зараз на орбіті вже перебуває 1 890 супутників SpaceX.

Економічна правда