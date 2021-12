SpaceX вывела на орбиту еще 48 спутников Starlink и два разведчика BlackSky

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и 2 спутника геопространственной разведки BlackSky.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск был осуществлен 2 декабря в 18:12 по времени Восточного побережья США (01:12 3 декабря по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме (мыс Канаверал во Флориде, США).

Watch Falcon 9 launch 48 Starlink satellites and two BlackSky spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/oAFVgWFOHB

Отмечается, что ракету-носитель Falcon 9 использовали в девятый раз - раньше она запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, а теперь шесть миссий Starlink.

В компании добавили, что многократная первая ступень ракеты через 9 минут после старта приземлилась на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Выведенные на орбиту спутники предназначены для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/mvnvL25hrf