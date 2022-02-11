У NASA занепокоєні планом SpaceX запустити 30 тисяч інтернет-супутників: причина

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В Американському космічному агентстві (NASA) занепокоєні планами SpaceX щодо запуску 30 000 інтернет-супутників - на орбіті може стати тісно.

Про це пише Reuters.

У NASA також побоюються, що супутники можуть врізатися в інші об'єкти, що обертаються навколо Землі.

Також в агентстві заявляють, що супутники можуть створити проблеми для їх досліджень і космічних подорожей.

Так, на сьогодні на орбіті відстежуються лише 25 000 об'єктів, близько 6100 - на висоті до 600 км.

А розширення SpaceX більш ніж удвічі збільшить кількість об'єктів на орбіті, кількість об'єктів на висоті до 600 км збільшиться більш ніж уп'ятеро.

"Ми стурбовані тим, що така велика кількість супутників заважає астрономічним спостереженням", - заявив астрофізик Джонатан Макдауелл.

Amazon.com також висловив стурбованість щодо плану SpaceX.

Нагадаємо:

Компанія SpaceX Ілона Маска цього року планує запустити 52 ракети - у середньому по одному запуску на тиждень.

Економічна правда