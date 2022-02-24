Депозитарій НБУ працює у звичайному режимі

Депозитарій НБУ забезпечує свою роботу відповідно до законодавства України для забезпечення надійного та стабільного функціонування системи депозитарного обліку державних цінних паперів.

Про це заявили в НБУ.

"Звертаємо вашу увагу, що з метою збереження цілісності даних депозитарної системи та забезпечення їх резервного копіювання, у зв’язку із введенням спочатку надзвичайного, а потім воєнного станів, депозитарієм тимчасово з 00.00 24 лютого 2022 року зупинено проведення операцій у системі депозитарного обліку, крім операцій, необхідних для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики, а також операцій Міністерства фінансів з обслуговування державного боргу", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додають, що депозитарні установи, якими в системі автоматизації депозитарію НБУ відкрито агреговані рахунки в цінних паперах, зобов’язані до кінця дня 24 лютого 2022 року забезпечити за такими рахунками передання депозитарію захищеними каналами зв’язку інформації про власників цінних паперів та належні їм цінні папери станом на 00.00 24 лютого 2022 року.

Інформація про власників має містити такий мінімальний набір даних:

прізвище, ім’я, по батькові/найменування власника;

код власника – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків;

ISIN;

ISIN; кількість цінних паперів;

стан обтяження, з яким цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах (за наявності).

Депозитарні операції, пов’язані із забезпеченням регулювання ліквідності банківської системи (операції рефінансування), проводяться депозитарієм у звичайному режимі.

Програмно-технологічне забезпечення "КредЛайн" також працює в звичайному режимі, кажуть в НБУ.

Про відновлення роботи системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку повідомлять додатково.

Економічна правда