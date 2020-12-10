Приріст інфляції у листопаді був вищим, ніж очікував Нацбанк – Шевченко

Інфляція суттєво прискорилась та наблизилась до нижньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п., у листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% у річному вимірі, у місячному на 1,3% - такий приріст був вищим, ніж очікував Нацбанк.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики

"Значний внесок мало збільшення вартості природного газу на європейському ринку, що позначилося на внутрішніх цінах на газ, опалення та гарячу воду. Крім того, стрімко підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок гіршого врожаю та пов’язаного з ним зростання світових цін.

Жвавий споживчий попит також підтримував зростання цін протягом останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат. Про це свідчило зростання роздрібного товарообороту. Це також сприяло активному відновленню економіки в другому півріччі", - зазначив Шевченко.

За його словами, вплив "карантину вихідного дня" був порівняно незначним, "хоча й призвів до погіршення настроїв бізнесу та споживачів".

У НБУ очікуют входження інфляції в цільовий діапазон 5%+/-1 в.п. до кінця року.

"Надалі з огляду на низьку базу порівняння очікується подальше зростання споживчих цін у наступні місяці. Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію.

Водночас збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але й збереженню помірних темпів інфляції надалі", - додав голова НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфялція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Економічна правда