Нацбанк підняв облікову ставку до 9%

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Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 0,5% до 9% та назвала основні ризики для економіки України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%", – заявили у регуляторі.

Що відбуватиметься з інфляцією

Зазначається, що пік інфляційного сплеску пройдено, але інфляція знижується повільніше, ніж очікувалося. Уповільненню сприяє вичерпання низької минулорічної бази порівняння, кращі цьогорічні врожаї, адміністративні рішення щодо тарифів ЖКГ та вплив попередніх рішень з посилення монетарної політики.

Натомість у протилежному напрямкові на ціни впливали такі чинники: вторинні ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв, збільшення витрат бізнесу на логістику та оплату праці, стійкий внутрішній споживчий попит.

У результаті поточна траєкторія інфляції залишається вищою за прогноз НБУ. Крім того, реалізуються додаткові проінфляційні ризики. Зокрема, посилення геополітичної напруги, що негативно позначається на вартості українських активів і валютному ринку.

Світові ціни на газ і продовольство ймовірно перевищать прогнози. Світова інфляція дедалі прискорюється, що спонукає центробанки посилювати монетарну політику. Це призводить до зниження інтересу інвесторів до країн із ринками, що розвиваються.

Продовольча інфляція сповільнюватиметься завдяки високим цьогорічним урожаям та корекції світових цін у 2022 році. Навесні очікується зниження цін на газ у Європі після завершення опалювального сезону.

Фундаментальний тиск також поступово послабиться з огляду на очікуване сповільнення темпів зростання зарплат у наступному році та подальший ефект від посиленої монетарної політики.

У НБУ окремо визначили роль співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами, що сприятиме проведенню ключових реформ і швидшому відновленню української економіки від коронакризи.

Загалом інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022 року.

Основні ризики для економіки

Регулятор визначає суттєву невизначеність щодо ескалації війни з РФ як чинник погіршення очікувань, зокрема інфляційних. Це може позначатися у відтермінуванні інвестиційних рішень, що стримуватиме відновлення економіки.

Пов’язаним геополітичним ризиком є довше, ніж передбачалося прогнозом, збереження високих цін на газ. Актуальним залишається й ризик подальшого подорожчання продовольства у світі.

Триваліша та вища інфляція у світі, особливо її сплеск у країнах Центрально-Східної Європи, також може створювати тиск на внутрішні ціни в Україні. Швидша, ніж очікувалося, реакція монетарної політики провідних центробанків містить ризики відпливу капіталу з країн із ринками, що розвиваються.

Також економічні наслідки від поширення нових варіантів коронавірусу створюють значну область невизначеності. Утім, більш ймовірно, що вони матимуть стагфляційний характер для глобальної економіки, пов’язаний з логістичними та виробничими проблемами.

У разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків Національний банк готовий підвищувати ключову ставку на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Інфляція суттєво прискорилась та наблизилась до нижньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п., у листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% у річному вимірі, у місячному на 1,3% - такий приріст був вищим, ніж очікував Нацбанк.

Економічна правда