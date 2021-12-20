Топ-чиновники НБУ ожидают дальнейшего роста ставки в 2022 году

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Топ-чиновники Национального банка считают, что для приведения инфляции к цели в 5% в следующем году с высокой вероятностью придется усиливать монетарную политику.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Во время последнего заседания 7 из 10 членов Комитета по монетарной политике (КМП) регулятора высказались за повышение учетной ставки до 9% в декабре. Из этих семи, два члена колебались между повышением ставки на 0,5 п.п. и 1 п.п. до 9,5%.

Колебания одного из членов комитета были обусловлены тем, что мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими еще долгое время. Также, по его словам, не исключено, что следующий урожай будет меньше рекордного, что может негативно повлиять во втором полугодии 2022 года.

В то же время он отметил слабость восстановления экономики после кризиса, а потому слишком агрессивное усиление монетарной политики может спровоцировать рецессионные процессы в экономике.

Существенное повышение учетной ставки рассматривал еще один, третий член комитета, но тоже выбрал вариант с шагом в 0,5 в. п.

Несколько участников дискуссии отметили, что в условиях слабости монетарной трансмиссии по процентному каналу и существенному девальвационному давлению, решения НБУ по учетной ставке должны направляться прежде всего на улучшение инфляционных ожиданий.

Таким решением является повышение ставки на 0,5 и. п., что совпадает с ожиданиями рынка. Зато больший шаг может быть воспринят как запоздалая экстренная мера (emergency hike) в условиях военной эскалации и усиленного карантина.

В то же время, трое из десяти членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,5% в декабре. Они сошлись на том, что промедление с более решительным усилением монетарной политики представляет угрозу возвращения инфляции в целевой диапазон в 2022 году.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки все члены КМП согласились, что приведение инфляции к цели 5% в 2022 году с высокой вероятностью потребует дальнейшего усиления монетарных условий.

Большинство членов КМП высказались за дальнейшее повышение учетной ставки на ближайших заседаниях Правления НБУ по монетарной политике.

Несколько участников дискуссии также отметили необходимость более быстрого применения дополнительных мер, направленных на усиление трансмиссии предварительных повышений учетной ставки, в частности, путем регулирования ликвидности в банковской системе.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% до 9% и назвал основные риски для экономики Украины.

Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5%+/-1 п.п., в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении, в месячном на 1,3% - такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

Экономическая правда