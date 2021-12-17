Газ у Європі підскочив до 1700 доларів у четвер

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Ціни на газ у Європі продовжують зростати і на торгах 16 грудня закрились із позначкою у понад 1700 доларів за тисячу кубів.

Про це відомо з даних біржі ICE Futures.

Так, котирування у нідерландському хабі TTF перевищили позначку у 142 долари за МВт-год, або 1077 доларів за тисячу кубометрів газу.

ice futures

На наступний день 17 грудня торги розпочалися нижчою на 11,5% ціною – 1511 доларів за тисячу кубів, що залишається найвищими рівнями з жовтня.

Наразі така динаміка зумовлена трьома основними чинниками.

Перше – Німеччина сигналізує, що рішення щодо сертифікації російського газогону Північний потік - 2 затягується. Його не варто очікувати у першій половині наступного року, повідомив регулятор 16 грудня.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини також тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

А на початку грудня Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Друге – концентрація російських військ на кордоні з Україною. Серед іншого, ризик ескалації війни загрожує транзиту газу до країн Євросоюзу, що може погіршити дефіцит газу на ринку.

Третє – прогнози холодів у країнах блоку на тлі низької заповненості підземних сховищ газу у країнах ЄС, а також низьких рівнів поставок блакитного палива з РФ.

Нагадуємо:

Запаси газу у Європі знаходяться на найнижчих рівнях за останні роки. В таких умовах на початку-середині осені РФ стрімко скоротила прокачку газу до регіону, що спричинило справжню енергетичну кризу та підняло ціни на газ, вугілля та електроенергію до рекордних рівнів.

В Єврокомісії хочуть покінчити з практикою довгострокових контрактів на імпорт природного газу в рамках так званого зеленого переходу. Такий крок йде усупереч закликам Росії, яка навпаки хоче заключати якомога більше таких контрактів.

Медіа та українські посадовці неодноразово зазначали, що Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу "Північний потік-2".

Економічна правда