Єврокомісія хоче заборонити довгострокові газові контракти після 2049 року

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В Єврокомісії хочуть покінчити з практикою довгострокових контрактів на імпорт природного газу в рамках так званого зеленого переходу, що є невдачею для Росії, яка є найбільшим постачальником.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, які бачило агентство, Єврокомісія хоче запобігти продовженню таких контрактів після 2049 року в рамках масштабної реконструкції енергетичних ринків.

Європейська комісія також запропонує заходи для посилення безпеки постачання, оскільки цієї зими країни ЄС зіштовхуються з рекордними цінами та гострим дефіцитом.

План, який має бути опублікований у середу, буде суперечити закликам Росії, яка забезпечує близько третини потреб Європи в газі. Москва давно виступає на користь довгострокових контрактів і неодноразово просила ЄС підписати більше таких угод як умову для продовження угоди про постачання палива через Україну після 2024 року.

Вирішуючи занепокоєння деяких держав-членів щодо того, що Кремль використовує газ як політичну зброю, пропозиція Єврокомісії також дозволить країнам ефективніше реагувати на кризи.

Ризики для Європи зростають цієї зими, оскільки запаси газу впали до рекордно низьких показників для цієї пори року, а кінця кризі не видно. Посилення напруженості між Росією та Україною загрожує подальшому згортанню поставок, збільшуючи ризик, що енергетична криза збережеться в наступному опалювальному сезоні.