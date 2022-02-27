Саудівська Аравія виявила нові родовища газу

Компанія Saudi Aramco виявила нові родовища газу на території Саудівської Аравії.

Про це повідомляє агентство SPA із посиланням на міністра енергетики королівства.

"Відкрито газове родовище "Шадун" у центральній частині за 180 кілометрів на південний схід від Ер-Ріяда. Потужності родовища "Шадун" відповідають 27 мільйонам кубічних метрів на добу.

Водночас відкрито родовище "Шихаб" за 70 кілометрів на південний захід від родовища "Шиба". Потужність родовища 31 мільйон кубометрів на добу", – сказав міністр Абдель Азіз бен Сальман.

За словами міністра, третє родовище "Шірфа" було відкрито за 120 кілометрів на південний захід від родовища "Шиба". Його потужності оцінюються у 16,9 мільйона кубометрів на добу.