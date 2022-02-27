Всі розділи
Укр / Рус

Саудівська Аравія виявила нові родовища газу

Неділя, 27 лютого 2022, 15:20

Компанія Saudi Aramco виявила нові родовища газу на території Саудівської Аравії.

Про це повідомляє агентство SPA із посиланням на міністра енергетики королівства.

"Відкрито газове родовище "Шадун" у центральній частині за 180 кілометрів на південний схід від Ер-Ріяда. Потужності родовища "Шадун" відповідають 27 мільйонам кубічних метрів на добу.

Водночас відкрито родовище "Шихаб" за 70 кілометрів на південний захід від родовища "Шиба". Потужність родовища 31 мільйон кубометрів на добу", – сказав міністр Абдель Азіз бен Сальман.

За словами міністра, третє родовище "Шірфа" було відкрито за 120 кілометрів на південний захід від родовища "Шиба". Його потужності оцінюються у 16,9 мільйона кубометрів на добу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ Саудівська Аравія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Німеччина суттєво скоротить споживання російського газу – канцлер 27 лютого 2022, 14:20
Велика Британія пропонує запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з Росії 27 лютого 2022, 14:05
Відмова світу від російських нафти та газу коштуватиме економіці РФ більше, ніж економіці Європи – дослідження 26 лютого 2022, 17:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті