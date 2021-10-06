Газ підскочив на 40%, наближається до ціни у 2 тисячі доларів

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Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Від ранку 5 жовтня ціни злетіли на 60%. На нідерландському хабі TTF вони сягнули 162,125 євро за МВт-год, що дорівнює близько 1978,27 доларів за тисячу кубометрів.

дані bloomberg, ice

Лише вчора ціни на газові ф’ючерси на листопад сягнули нового рекорду у 1427 доларів за тисячу кубометрів.

Причиною залишається обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону Північний потік-2. У понеділок, 4 жовтня оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.

Крім того, очікується значне похолодання у північній Європі наступного тижня. Загалом у країнах Європи температура повітря може впасти нижче середнього до 13 серпня.

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Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки у 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Це тисне й на попит на нафту, виробництво якої через пандемію обмежено країнами-експортерами ОПЕК+. Наразі обсяг видобування недостатній, аби задовольнити потреби ринку. Країни вирішили не переглядати план на листопад, що спричинило стрімке зростання цін 4 та 5 жовтня.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Економічна правда