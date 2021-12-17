Газ в Европе подскочил до 1700 долларов в четверг

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Цены на газ в Европе продолжают расти и на торгах 16 декабря закрылись с отметкой более 1700 долларов за тысячу кубов.

Об этом известно из данных биржи ICE Futures.

Так, котировки в нидерландском хабе TTF превысили отметку в 142 доллара за МВт-час или 1077 долларов за тысячу кубометров газа.

ice futures

На следующий день 17 декабря торги начались более низкой на 11,5% ценой – 1511 долларов за тысячу кубов, что остается самыми высокими уровнями с октября.

Сейчас такая динамика обусловлена тремя основными факторами.

Первое – Германия сигнализирует, что решение по сертификации российского газопровода Северный поток - 2 затягивается. Его не следует ожидать в первой половине следующего года, сообщил регулятор 16 декабря.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии также временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

А в начале декабря Лидер немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Второе – концентрация российских войск на границе с Украиной. Среди прочего, риск эскалации войны грозит транзиту газа в страны Евросоюза, что может ухудшить дефицит газа на рынке.

Третье – прогнозы холодов в странах блока на фоне низкой заполненности подземных хранилищ газа в странах ЕС, а также низких уровней поставок голубого топлива из РФ.

Напоминаем:

Запасы газа в Европе находятся на самых низких уровнях за последние годы. В таких условиях в начале-середине осени РФ стремительно сократила прокачку газа в регион, что повлекло за собой настоящий энергетический кризис и подняло цены на газ, уголь и электроэнергию до рекордных уровней.

В Еврокомиссии хотят покончить с практикой долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках так называемого зеленого перехода. Такой шаг идет вопреки призывам России, которая, наоборот, хочет заключать как можно больше таких контрактов.

Медиа и украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа до одобрения запуска газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда