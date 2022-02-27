Німеччина суттєво скоротить споживання російського газу – канцлер
Неділя, 27 лютого 2022, 14:20
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна планує значно скоротити споживання газу з Росії або повністю від нього відмовитися.
Про це повідомляє Babel.
Для цього Німеччина збудує два LNG-термінали для прийому скрапленого газу. Також країна створить стратегічний резерв газу.
Шольц запевнив, що Росія дуже скоро заплатить велику ціну за початок війни в Україні.
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