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Німеччина суттєво скоротить споживання російського газу – канцлер

Неділя, 27 лютого 2022, 14:20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна планує значно скоротити споживання газу з Росії або повністю від нього відмовитися.

Про це повідомляє Babel.

Для цього Німеччина збудує два LNG-термінали для прийому скрапленого газу. Також країна створить стратегічний резерв газу.

Шольц запевнив, що Росія дуже скоро заплатить велику ціну за початок війни в Україні.

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Німеччина газ Росія

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