Маск продав акцій Tesla ще на 960 мільйонів доларів

CEO Tesla Ілон Маск продав більше 934 тисяч акцій компанії на 963 млн доларів для сплати податків на виконання додаткових 2,2 млн опціонів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи регулятора.

Зазначається, що Маск продає акції 5 тижнів поспіль - за це період він продав акцій на 11,8 млрд дол.

Маск пожартував у Twitter через кілька годин після того, як опублікували документи про транзакцію.

"Думаю про те, щоб залишити роботу й стати інфлюенсером на повний робочий день", - написав бізнесмен, запитавши своїх майже 66 мільйонів підписників, що вони думають про цю ідею. Після цього він відповів кількома смішними емодзі.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt