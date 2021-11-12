Маск продав акцій Tesla ще на 690 мільйонів доларів

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Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи регуляторів.

Зазначається, що 11 листопада Маск продав 587 638 та 52 099 акцій.

Акції Tesla подорожчали на 0,5% до 1069 дол на попередніх торгах.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Економічна правда