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Маск продав акцій Tesla ще на 690 мільйонів доларів

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:55
 
getty images

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи регуляторів.

Зазначається, що 11 листопада Маск продав 587 638 та 52 099 акцій.

Акції Tesla подорожчали на 0,5% до 1069 дол на попередніх торгах.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Економічна правда

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Tesla Маск

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