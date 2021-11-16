Маск продав акцій Tesla ще на 930 мільйонів доларів

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СEO Tesla Ілон Маск продав акції компанії ще на 930 млн доларів для покриття опціону на акції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи.

Маск продав акції, щоб погасити податкові зобов'язання, пов'язані з виконанням опціонів на акції, свідчать документи щодо цінних паперів США.

"Маск продав 934 091 акцію після використання опціонів на покупку 2,1 мільйона акцій за 6,24 долара кожна у понеділок. Акції Tesla закрилися на рівні 1013,39 доларів. Він зобов’язаний сплачувати податок на прибуток з різниці між ціною виконання та справедливою ринковою вартістю акцій.

Це вдруге за тиждень, коли мільярдер використовує свій опціон на акції. Минулого понеділка він продав ще 934 тис акцій за 1,1 мільярда доларів після використання опціонів на придбання майже 2,2 мільйона акцій", - пише видання.

Станом на кінець 2020 року Маск мав опціон на покупку 22,86 мільйона акцій, термін дії яких закінчується в серпні наступного року.

6 листопада Маск провів опитування серед користувачів Twitter про продаж своэъ частки у 10%.

Більшість користувачів проголосувало за те, щоб Маск продав акції, що призвело зниження котирувань акцій Tesla.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

Економічна правда