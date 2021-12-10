Маск продал акций Tesla еще на 960 миллионов долларов

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CEO Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций компании на 963 млн долларов для уплаты налогов на исполнение дополнительных 2,2 млн опционов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы регулятора.

Отмечается, что Маск продает акции 5 недель подряд – за этот период он продал акций на 11,8 млрд долл.

Маск пошутил в Twitter спустя несколько часов после того, как опубликовали документы о транзакции.

"Думаю о том, чтобы оставить работу и стать инфлюэнсером на полный рабочий день", - написал бизнесмен, спросив своих почти 66 миллионов подписчиков, что они думают об этой идее. После этого он ответил несколькими смешными эмодзами.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Акции Tesla снизились на 2% до 983,90 долл перед началом торгов в пятницу.

Акции упали на 18% с пика 4 ноября на фоне продажи Маском своих акций.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск является самым богатым человеком в мире, с 266 миллиардами долларов, его состояние в этом году выросло на 110 миллиардов долларов.

Напомним:

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.

Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн ​​долларов.

СEO Tesla Илон Маск продал акции компании еще на 930 млн долларов для покрытия опциона на акции.

CEO Tesla Илон Маск продал еще 934 091 акцию компании на 1,01 млрд долларов.

Экономическая правда