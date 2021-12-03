Маск продав акцій Tesla ще на 1 мільярд доларів

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CEO Tesla Ілон Маск продав ще 934 091 акцію компанії на 1,01 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

За даними регулятора, Маск реалізував опціони на купівлю 2,1 млн акцій за ціною 6,24 дол і одразу продав більше 934 091 акцію за ціною від 1058 до 1112 дол за акцію.

"На початку листопада найбагатша людина світу написав у Твіттері, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі соціальної мережі схвалять це. Більшість із них погодилися на продаж.

З 8 листопада Маск використав опціони на покупку 10,7 мільйона акцій і продав 10,1 мільйона акцій за 10,9 млрд доларів", - нагадує видання.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

СEO Tesla Ілон Маск продав акції компанії ще на 930 млн доларів для покриття опціону на акції.

Економічна правда