Інфляція у жовтні перевищила прогноз НБУ

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У жовтні інфляція в Україні перевищила прогноз Національного банку, хоча й очікувано уповільнилися до 10,9%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор пояснює, що це насамперед пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.

Базова інфляція у жовтні прискорилася до 7,6% р/р (із 7,4% р/р у вересні). Причиною є швидкі темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 13,2% р/р), зокрема на макаронні вироби, хліб та молочну продукцію внаслідок високих цін на енергоносії.

Швидше зростали ціни на крупи, зокрема внаслідок торговельних обмежень, введених Росією. Стрімко сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння та початку переробки нового врожаю.

Прискорилися також темпи зростання вартості послуг (до 9,6% р/р) через підвищення виробничих витрат бізнесу.

Незначно подорожчали й непродовольчі товари (на 1,5% р/р). Прискорились темпи зростання цін на фармацевтичну продукцію та на товари для особистого догляду. Натомість поглибилося падіння цін на автомобілі, а також на одяг та взуття внаслідок зміцнення гривні.

Подорожчання цукру сповільнилося через високий врожай цукрових буряків, а фруктів – завдяки високому врожаю яблук та зміцненню гривні.

Молоко та м'ясо дорожчали через несприятливу ситуацію в тваринництві та високі ціни на енергоносії. Останній чинник також відобразився в подорожчанні овочів через вищу собівартість тепличної продукції.

Зростання цін адміністративно-регульованих цін (до 16% р/р) зумовлено вичерпанням ефектів низької бази порівняння та дією фіксованих тарифів.

Прискорилося зростання цін на паливо (до 33,9% р/р) внаслідок подорожчання нафти на світових товарних ринках.

За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція знижуватиметься. Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення інфляцією однознакового рівня за підсумками 2021 року та цільового рівня 5% наприкінці 2022 року.

Як і раніше, Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті.

Нагадуємо:

Інфляція у жовтні пішла донизу після семи місяців зростання поспіль і становить 10,9% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.

Національний банк у жовтні ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Економічна правда