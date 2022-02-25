Національний банк перерахував 19 мільярдів до держбюджету

Національний банк 24 лютого 2022 року перерахував частину прибутку до розподілу в сумі 19 мільярдів гривень до державного бюджету України для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до Державного бюджету України. Ця сума – 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні Сили та кожен українець", – прокоментував голова Національного банку Кирило Шевченко.

Економічна правда