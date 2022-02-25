У перший день широкомасштабної війни НБУ видав банкам рекордний рефінанс

Національний банк України 24 лютого видав банкам кредитів рефінансування на суму 26,67 мільярда гривень.

Про це йдеться у статистиці Нацбанку за підсумками першого дня роботи в умовах повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Виданий обсяг кредитів рефінансування 24 лютого побив рекорди навіть коронакризи, коли за 1 день банки позичали в НБУ щонайбільше по 10-11 млрд грн.

Зазначимо, що у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану, Нацбанк ухвалив низку постанов, якими закріпив офіційний курс долара на рівні 24 лютого 2022 року або 29,25 грн за долар. Також Нацбанк запровадив обмеження на суму зняття готівки протягом дня у розмірі 100 тис грн.

Регулятор заборонив видавати готівкову валюту та зупинив операції за рахунками росіян.

Разом з цим, НБУ значно спростив доступ банків до ліквідності, запровадивши безстрокові бланкові кредити рефінансування, не обмежені обсягом. Такі кредити видаватимуться без застави.

25 лютого Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. Зокрема, мова йде про "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") ат "Промінвестбанк".

Економічна правда