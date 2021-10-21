НБУ зберіг облікову ставку на рівні 8,5%

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Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Про це на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, пресреліз НБУ.

"Це рішення узгоджується зі зниженням інфляції до цілі 5% наприкінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу.

Упродовж останніх місяців інфляція очікувано перебувала в діапазоні 10-11%, що є близьким до липневого прогнозу НБУ", - сказав Шевченко.

У НБУ нагадали, що у вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% у річному вимірі.

"Інфляцію і далі підживлювала низка зовнішніх та внутрішніх чинників. Ціни на світових товарних ринках залишалися на високому рівні. Очікувано зберігався й сталий фундаментальний тиск. Вищі виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію позначилися на динаміці споживчих цін.

Інфляційні очікування також залишалися високими. Водночас сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала зростання цін. Зокрема, завдяки цьому базова інфляція перебувала нижче липневої прогнозної траєкторії", - йдеться у повідомленні.

Водночас у регуляторі прогнозують, що інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці 2021 року, а за підсумками наступного - досягне цілі 5%.

При цьому, НБУ зберігає прогноз інфляції на рівні 9,6% у 2021 році.

"За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розвернеться.

Інфляція сповільнюватиметься завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур", - пояснили в НБУ.

"Зростання споживчих цін також стримуватиметься дією попередніх кроків НБУ з посилення монетарної політики - оптимізації її операційного дизайну, повного згортання антикризових монетарних заходів і підвищення облікової ставки. Під впливом зазначених чинників інфляція сповільниться до 5% наприкінці 2022 року і надалі перебуватиме близько цілі", - додали в НБУ.

При цьому, вважають в НБУ, стрімкішому зниженню інфляції завадять триваліше збереження цін на енергоносії на високих рівнях і сталий споживчий попит.

"Крім того, ураховуючи розтягнуті в часі ефекти цих проінфляційних чинників, сповільнення інфляції до цілі 5% потребуватиме від Національного банку жорсткіших монетарних умов упродовж 2022–2023 років, ніж передбачалося в липневому прогнозі", - додали в регуляторі.

Голова НБУ Кирило Шевченко також заявив, що, відповідно до базового сценарію, для повернення інфляції до цілі 5% облікова ставка утримуватиметься на рівні не нижче 8,5% щонайменше до 3 кварталу 2022 року, а не до 2 кварталу, як очікувалося в липні.

"Зниження облікової ставки протягом наступного року відбуватиметься більш поступово, ніж прогнозувалося. Очікується також, що її рівень на кінець 2022 року складе 7,5% проти 6,5% у попередньому прогнозі", - додав Шевченко.

"У випадку реалізації зазначених та інших проінфляційних ризиків Національний банк готовий підвищити облікову ставку, а також задіяти інші монетарні інструменти вже на грудневому засіданні", - підкреслив він.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики. Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає. При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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Нагадаємо:

Інфляція у вересні є найвищою з 2017 року і становила 11% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на освіту, одяг та яйця.

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

Члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 8 вересня одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%, водночас один топменеджер пропонує підвищити ставку до 9% до кінця року.

Економічна правда