Инфляция в октябре превысила прогноз НБУ

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В октябре инфляция в Украине превысила прогноз Национального банка, хотя и ожидаемо замедлилась до 10,9%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор объясняет, что это, прежде всего, связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.

Базовая инфляция в октябре ускорилась до 7,6% г/г (с 7,4% г/г в сентябре). Причиной являются быстрые темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 13,2% г/г), в частности, на макаронные изделия, хлеб и молочную продукцию в результате высоких цен на энергоносители.

Быстрее росли цены на крупы, в том числе вследствие торговых ограничений, введенных Россией. Стремительно замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло, исчерпывая эффекты низкой базы сравнения и начала переработки нового урожая.

Ускорились также темпы роста стоимости услуг (до 9,6% г/г) из-за повышения производственных издержек бизнеса.

Незначительно подорожали и непродовольственные товары (на 1,5% г/г). Ускорились темпы роста цен на фармацевтическую продукцию и товары для личного ухода. Зато углубилось падение цен на автомобили, а также на одежду и обувь в результате укрепления гривны.

Удорожание сахара замедлилось из-за высокого урожая сахарной свеклы, а фруктов – благодаря высокому урожаю яблок и укреплению гривны.

Молоко и мясо дорожали из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители. Последний фактор также отразился в подорожании овощей из-за более высокой себестоимости тепличной продукции.

Рост цен административно-регулируемых цен (до 16% р/с) обусловлен исчерпанием эффектов низкой базы сравнения и действием фиксированных тарифов.

Ускорился рост цен на топливо (до 33,9% г/г) в результате удорожания нефти на мировых товарных рынках.

По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться. Октябрьский макропрогноз НБУ предполагает достижение инфляцией однознакового уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года.

Как и прежде, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте.

Напоминаем:

Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляет 10,9% в годовом измерении, больше выросли цены на овощи, хлеб и газ.

Национальный банк в октябре принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. У НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Экономическая правда