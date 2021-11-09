Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як змінилися ціни у жовтні

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Інфляція у жовтні пішла донизу після семи місяців зростання поспіль і становить 10,9% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.

Про це відомо з даних Держстату.

У порівнянні з вереснем 2021 року, у жовтні інфляція становила 0,9%. Від початку року ціни зросли на 8,5%. Базова інфляція за місяць становила 1%, а за січень-жовтень – 6,6%.

У жовтні проти вересня серед усіх категорій найбільше подорожчали овочі – на 10,6%. Загалом продукти харчування подорожчали на 1,1%, а олія, цукор та фрукти продовжили падати у ціні.

У вересні алкоголь і тютюн подорожчав на 0,6%, одяг та взуття – на 1,2%, зв'язок "зріс" на 1,7%, а охорона здоров’я – на 1%.

Натомість низка категорій показали спадання. Наприклад, житлово-комунальні послуги подешевшали на 0,9%, що зумовлено падінням цін на електроенергію. Ціни на електроенергію у жовтні були знижені урядом до рівня 1,44 грн за КВт за умови споживання до 250 КВт-год на місяць.

На 3,2% зросли ціни на природний газ, які внаслідок держрегулювання також не залежали напряму від європейських. Послуги залізничного транспорту для пасажирів стали дешевше на 4,3%.

Нагадуємо:

Інфляція у вересні є найвищою з 2017 року і становить 11% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на освіту, одяг та яйця.

Національний банк у жовтні ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розвернеться.

Інфляція сповільнюватиметься завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур

До цілі у 5% інфляція повернеться наприкінці 2022 року.

Економічна правда