Всі розділи
Укр / Рус

МВС закупить електромобілі для патрульної поліції

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:20
 
фото: мвс

Міністерство внутрішніх справ ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.

Про це повідомив міністр Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямів та проєктів МВС, передає прес-служба відомства.

"Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції.

Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом", - сказав Монастирський.

Відповідно до презентації, представленої МВС, планують закупити електромобілі Mitsubishi Outlander (вартість авто - 739 тис грн) та Hyundai Сona (вартість авто - 1 365 600 грн).

 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МВС авто електромобіль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МВС планує закупити 11 пожежних літаків АН-32п 7 вересня 2021, 11:40
На дорогах України запрацює ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР. Адреси 2 вересня 2021, 17:55
На дорогах України додалося 20 камер автофіксації порушень ПДР. Адреси 27 серпня 2021, 15:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!