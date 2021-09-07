МВД закупит электромобили для патрульной полиции
Министерство внутренних дел инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.
Об этом сообщил министр Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД, передает пресс-служба ведомства.
"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - сказал Монастырский.
Согласно презентации, представленной МВД, планируют закупить электромобили Mitsubishi Outlander (стоимость авто - 739 тыс грн) и Hyundai Сona (стоимость авто - 1 365 600 грн).
Экономическая правда
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