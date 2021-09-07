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МВД закупит электромобили для патрульной полиции

Вторник, 7 сентября 2021, 11:20
 
фото: мвд

Министерство внутренних дел инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

Об этом сообщил министр Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД, передает пресс-служба ведомства.

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - сказал Монастырский.

Согласно презентации, представленной МВД, планируют закупить электромобили Mitsubishi Outlander (стоимость авто - 739 тыс грн) и Hyundai Сona (стоимость авто - 1 365 600 грн).

 

Экономическая правда

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МВД авто электромобиль

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