Вертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Вертоліт Ingenuity здійснив дев’ятий політ над поверхнею Марсу, який наразі є найдовшим з усіх раніше виконаних.

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Гвинтокрил завершив свій дев’ятий і найбільш складний політ, пролетівши 166,4 секунди із швидкістю 5 метрів за секунду. Погляньте на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери".

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Деталі: Тобто вертоліт зміг протриматись над поверхнею планети 166 секунди.

Що передувало: Під час 5-го польоту над Марсом вертоліт Ingenuity завершив свою першу односторонню подорож.