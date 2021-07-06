Вертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Вертоліт Ingenuity здійснив дев’ятий політ над поверхнею Марсу, який наразі є найдовшим з усіх раніше виконаних.
Джерело: Twitter NASA
Дослівно: "Гвинтокрил завершив свій дев’ятий і найбільш складний політ, пролетівши 166,4 секунди із швидкістю 5 метрів за секунду. Погляньте на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери".
nasa
Деталі: Тобто вертоліт зміг протриматись над поверхнею планети 166 секунди.
Що передувало: Під час 5-го польоту над Марсом вертоліт Ingenuity завершив свою першу односторонню подорож.
Передісторія:
Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.
Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснивчетвертий політ на Червоній планеті.