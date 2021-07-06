Вертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса, который является самым длинным из всех ранее выполненных.

Источник: Twitter NASA

Дословно: "Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду. Посмотрите на этот снимок тени Ingenuity, сделанный с помощью его навигационной камеры".

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Детали: Это означает, что вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Что предшествовало: Во время 5-го полета над Марсом вертолет Ingenuity завершил свое первое одностороннее путешествие.