Розкрадання газу на 730 мільйонів: НАБУ завершило розслідування епізоду на ТЕЦ Дубневичів

unsplash

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з епізодів у справі розкрадання державного газу (в особі "Нафтогазу") вартістю 729 млн грн на ТЕЦ ексдепутатів Дубневичів, загальна шкода за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб:

двох ексдиректорів: ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ";

колишнього технічного директора ТзоВ "Енергія-Новий Розділ";

ексфіндиректора ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ";

фізичної особи-організатора схеми, радника директора ТзОВ "Енергія".

За даними слідства, директори Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю у "Нафтогазу" газу для постачання тепла населенню. НАК постачав ТЕЦ "пільговий" газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф НКРЕКП). Таким чином, переконані в НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих "Нафтогазу" внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ". Внаслідок цього НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Наразі, згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами компаній є сини колишніх народних депутатів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів – Юрій та Павло. Раніше ЕП повідомляла, що компанії належали саме екснардепам.

31 жовтня Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Ярослава Дубневича у кримінальній справі про привласнення грошей "Укрзалізниці". Згодом антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідуванняу справі Дубневича та тендерів "Укрзалізниці", й передала матеріали кримінального провадження на ознайомлення фігурантам.

Нагадуємо:

11 серпня 2020 року детективи НАБУ повідомили п’ятьом особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

Це - другий епізод вчинення цими особами аналогічного злочину у попередній період: справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається у суді з грудня 2019 року. Таким чином загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Економічна правда