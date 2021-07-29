Хищение газа на 730 миллионов: НАБУ завершило расследование эпизода на ТЭЦ Дубневичей

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Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование одного из эпизодов по делу хищения государственного газа (в лице "Нафтогаза") стоимостью 729 млн грн на ТЭЦ экс-депутатов Дубневичей, общий убыток по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц:

двух ексдиректорив: ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск";

бывшего технического директора ООО "Энергия-Новый Раздел";

ексфиндиректора ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск";

физического лица-организатора схемы, советника директора ООО "Энергия".

По данным следствия, директора Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) В течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" газа для поставки тепла населению. НАК поставлял ТЭЦ "льготный" газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЕКП). Таким образом, убеждены в НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыль, сопоставимую с размером ущерба, нанесенного "Нафтогазу" вследствие реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск". В результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Сейчас, согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами компаний сыновья бывших народных депутатов от БПП Ярослава и Богдана Дубневичей - Юрий и Павел. Ранее ЭП сообщала, что компании принадлежали именно экс-нардепам.

31 октября Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича по уголовному делу о присвоении денег "Укрзализныци". Впоследствии антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование дела Дубневича и тендеров "Укрзализныци", и передала материалы уголовного производства на ознакомление фигурантам.

Напоминаем:

11 августа 2020 года детективы НАБУ сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Это - второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года. Таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Экономическая правда