Ексголова "Оператора ринку" виписав сам собі премії на 2 мільйони: НАБУ завершило розслідування
НАБУ завершило розслідуванння у справі незаконних виплат премій ексдиректору ДП "Оператор ринку" - йдеться про Володимира Євдокімова.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними слідства, у 2019-2020 роках ексглава "Оператора ринку" "незаконно заволодів коштами державного підприємства" через видання наказів про виплату йому заохочувальних виплат на загальну суму 2,15 млн грн.
Йдеться про Володимира Євдокімова, який в той період очолював держпідприємство. У грудні 2021 року йому повідомили про підозру.
"Стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і скерування його до суду", - додають в НАБУ.
У бюро зазначають, що зібраних матеріалів достатньо для початку процесу відшкодування збитків, завданих ДП "Оператор ринку" діями екскерівництва.
"Для цього держпідприємство може подати цивільний позов у рамках кримінального провадження. Національне бюро неодноразово звертало увагу ДП на необхідність почати цей процес.
Однак, позов й досі не подано, що суперечить інтересам держави, яка втрачає можливість своєчасного відшкодування завданої майнової шкоди", - йдеться в позиції НАБУ.
Нагадаємо:
У грудні 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру раднику міністра енергетики та ексдиректору "Оператора ринку" у заволодінні 2 млн грн.
У період 2019-2020 років держпідприємство "Оператор ринку" очолював Володимир Євдокімов.
Економічна правда
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