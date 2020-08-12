НАБУ повідомило про ще один епізод розкрадання газу на ТЕЦ Дубневичів

11 серпня детективи НАБУ повідомили п’ятьом особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Це - другий епізод вчинення цими особами аналогічного злочину у попередній період: справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається у суді з грудня 2019 року. Таким чином загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

З-поміж підозрюваних:

двоє колишніх директорів — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);

колишній технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

колишній фінансовий директор двох підприємств — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є колишні народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі. У 2019 році Ярослав Дубневич був обраний до парламенту як безпартійний самовисуванець за 120 округом (Львівська область). Член депутатської групи "За майбутнє". 31 жовтня Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Ярослава Дубневича у кримінальній справі про привласнення грошей "Укрзалізниці". Згодом антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі Дубневича та тендерів "Укрзалізниці", й передала матеріали кримінального провадження на ознайомлення фігурантам.

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія — Новояворівськ". Внаслідок цього НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із червня 2018 року.

Нагадуємо, у грудні 2019 року прокурори САП скерували до суду справу щодо заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України". Наразі розгляд справи перебуває на стадії попереднього судового засідання. У межах розслідування на цілісні майнові комплекси "Новороздольска ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" накладено арешт.





