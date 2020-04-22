САП завершила досудове розслідування у справі Дубневича та тендерів "Укрзалізниці"

Дубневич під час обговорення зняття з нього депутатської недоторканності у жовтні 2019 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно нардепа Ярослава Дубневича, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба відомства без зазначення ПІБ нардепа.

Слідством встановлено, що група службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організувала проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

У САП зауважують, що незважаючи на те, що ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" є єдиним виробником стрілочної продукції на території України, переможцями торгів стали дві компанії - посередниці.

Бенефіціарним власником однієї з цих компаній виявився Дубневич

Крім того, слідством встановлено, що депутат особисто лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів у саме цих підприємств.

Як наслідок реалізації такої злочинної схеми, відповідно до результатів експертиз, підприємство протягом 2015 - 2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн гривень.

Протягом січня - лютого 2019 року було повідомлено про підозру 8 особам, а саме - голові правління – генеральному директору виробника стрілочної продукції; першому заступнику генерального директора виробника стрілочної продукції; директору фіктивної компанії-переможця торгів; директору компанії-посередника, трьом співробітникам та колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Після ознайомлення усіх фігурантів з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадуємо:

31 жовтня генпрокуратура вручила підозру народному депутату з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, з якого 31 жовтня зняли депутатську недоторканність.

Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".

21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.

Економічна правда