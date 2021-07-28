У КМДА пояснили, чому подвоїли вартість реконструкції Шулявської розв’язки
Збільшення вдвічі вартості реконструкції Шулявського мостового переходу зумовлено, зокрема, необхідністю реконструювати прилеглі вулиці і вулиці, якими здійснюються шляхи об’їзду, оскільки наразі вони не відповідають чинним в Україні нормам.
Про це повідомило КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
Через невідповідність вулиць чинним нормам виникла необхідність у розширенні вулиць, влаштуванні дощової каналізації тощо.
Також реконструкція передбачає додаткові обсяги робіт із облаштування ліфтів у підземних переходах, зокрема, збільшення ліфтів із 2 до 4 шт. У Дирекції кажуть, що передбачили комплексний благоустрій прилеглої території у зв’язку зі зверненнями громадськості та мешканців комплексу "Місце мрій".
Зокрема, пояснили у Дирекції, з моменту розроблення проєкту реконструкції транспортної розв’язки у 2018 році у дію вступили нові будівельні норми.
Нагадуємо:
Київська міська державна адміністрація збільшила загальну кошторисну вартість робіт з будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 мільярда гривень до 1,998 мільярда гривень.
Економічна правда
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