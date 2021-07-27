Вартість будівництва Шулявської розв'язки у Києві зросла удвічі

24 канал

Київська міська державна адміністрація збільшила загальну кошторисну вартість робіт з будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 мільярда гривень до 1,998 мільярда гривень.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА.

Розпорядження про реконструкцію транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана підписав в.о. голови Микола Поворозник 21 липня. Міський голова Віталій Кличко у цей час перебував у відпустці.

Експертний звіт про корегування проекту був затверджений ще в березні 2020 року.

Розпорядженням скасовується дія попереднього, від жовтня 2019 року, відповідно до якого кошторисна вартість робіт становила 1,0499 млрд грн. Початкова вартість робіт у 2018 році оцінювалася у 830,12 млн грн.

У документі вказується, що станом на березень 2020 року на будівництво шляхопроводу витратили 624,8 млн грн із загальних 1,998 млрд.

Додамо, що генеральний підрядник реконструкції Шулявського шляхопроводу "Північно-Український Будівельний Альянс" почав процедуру банкрутства.

Зазначимо, що рух естакадою Шулявського мосту був відкритий у грудні 2019 року і з тих пір роботи на об'єкті з будівництва "пелюстків" "конюшини" велись кволо.

Також наразі КМДА веде перемовини з Фондом держмайна щодо викупу цеху заводу "Більшовик", який заважає добудові об'єкта. Проте невідомо, чи передбачені у загальному кошторисі кошти на викуп цеху.

Олександр Колесніченко, ЕП