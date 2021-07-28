В КГГА объяснили, почему удвоили стоимость реконструкции Шулявской развязки

24 канал

Увеличение вдвое стоимости реконструкции Шулявского мостового перехода обусловлено, в частности, необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда, поскольку сейчас они не соответствуют действующим в Украине нормам.

Об этом сообщило КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев".

Из-за несоответствия улиц действующим нормам возникла необходимость в расширении улиц, устройстве ливневой канализации и тому подобное.

Также реконструкция предусматривает дополнительные объемы работ по обустройству лифтов в подземных переходах, в частности, увеличение лифтов с 2 до 4 шт. В Дирекции говорят, что предусмотрели комплексное благоустройство прилегающей территории в связи с обращениями общественности и жителей комплекса "Место мечты".

В частности, объяснили в Дирекции, с момента разработки проекта реконструкции транспортной развязки в 2018 году в действие вступили новые строительные нормы.

Напоминаем:

Киевская городская государственная администрация увеличила общую сметную стоимость работ по строительству Шулявского путепровода с 1,05 миллиарда гривень до 1,998 миллиарда гривень.

Экономическая правда