УЗ відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною

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"Укрзалізниця" 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

Про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

Зазначається, що це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць та у зв'язку з покращенням епідемічної ситуації.

"Відновлення та розвиток міжнародного залізничного сполучення - один із пріоритетів роботи пасажирського господарства Укрзалізниці.

Наразі вже відновлено залізничне сполучення з Австрією, Угорщиною та Словаччиною. Переговори щодо сполучення з Польщею тривають, сподіваюсь, вже незабаром ми відновимо швидкісні маршрути до Перемишля", - cказав Юрик.

Зокрема, відновлено щоденне курсування двох пар поїздів № 960/961 та № 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице складами дизель-поїздів словацького залізничного оператора (ZSSK).

Поїзд № 960 Кошице - Мукачево вирушатиме о 09:08 за словацьким часом, о 12:00 прибуватиме до Чопа та о 14:00 за українським часом прибуватиме до Мукачева. У зворотному напрямку поїзд № 961 Мукачево - Кошице вирушатиме о 14:48 та о 18:13 прибуватиме до Кошице.

Водночас поїзд № 962 вирушатиме з Кошице об 11:51, прибуватиме в Чоп о 14:51 та в Мукачево о 16:53. Зворотно поїзд № 963 вирушатиме з Мукачева о 18:16 та прибуватиме до Кошице о 21:33.

Також відновлене курсування поїздів № 8862/8861 Кошице - Чоп, та № 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп формування ZSSK. Вони курсуватимуть щоденно до 11 грудня 2021 року.

В УЗ нагадали, що уряд України 14 квітня 2021 року підтримав Порядок використання коштів бюджетної програми для проєктування відновлення європейської колії 1435 від Чопа до Ужгорода.

Економічна правда