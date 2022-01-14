В УЗ прозвітували про збільшення сплати податків до бюджету на 15%

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АТ "Укразалізниця" за 2021 рік, за оперативними даними, сплатила понад 28,8 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що ця сума - на 14,8% більше, ніж за 2020 рік.

Зокрема, до державного бюджету сплатили 10,5 млрд грн, місцевих бюджетів - 9,4 млрд грн, державних цільових фондів - 8,9 млрд грн.

Земельний податок за 2021 рік сплатили до місцевих бюджетів у сумі 3,9 млрд грн.

Водночас у 2020 році УЗ сплатила до державного бюджету 8,8 млрд грн, місцевих бюджетів - 8,5 млрд грн, державних цільових фондів - 7,8 млрд грн. Земельний податок за 2020 рік становив 3,7 млрд грн.

Нагадаємо:

У 2021 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" отримало чистий прибуток у розмірі 457 мільйонів гривень.

Економічна правда