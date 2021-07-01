УЗ возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией

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"Укрзализныця" 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Об этом заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации.

"Возобновление и развитие международного железнодорожного сообщения - один из приоритетов работы пассажирского хозяйства Укрзализныци.

Сейчас уже возобновлено железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются, надеюсь, уже скоро мы восстановим скоростные маршруты в Перемышль", - cказав Юрик.

В частности, возобновлено ежедневное курсирование двух пар поездов № 960/961 и № 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице составами дизель-поездов словацкого железнодорожного оператора (ZSSK).

Поезд № 960 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать в Чопв и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд № 961 Мукачево - Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывает в Кошице.

В то же время поезд № 962 будет отправляться из Кошице в 11:51, прибывать в Чоп в 14:51 и в Мукачево в 16:53. Обратно поезд № 963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Также возобновлено курсирование поездов № 8862/8861 Кошице - Чоп, и № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп формирование ZSSK. Они будут курсировать ежедневно до 11 декабря 2021 года.

В УЗ напомнили, что правительство Украины 14 апреля 2021 года поддержало Порядок использования средств бюджетной программы для проектирования восстановления европейской колеи 1435 от Чопа до Ужгорода.

Экономическая правда