У НБУ назвали причини скорочення ВВП у першому кварталі

У НБУ заявили, що падіння ВВП передусім зумовлено збільшенням від'ємного внеску чистого експорту.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що послаблення економічного відновлення на початку року було очікуваним.

"На це вплинули карантинні обмеження в січні та березні, складніші погодні умови та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках. Фактичне падіння економіки виявилося дещо глибшим за оцінку Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2021 року.

Це пов'язано насамперед із погіршенням низки показників реального сектору в березні та повільнішим відновленням сектору послуг на тлі карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, основну підтримку економіці в 1 кварталі надавало фактичне споживання домогосподарств - кінцеві витрати домогосподарств зросли на 4,4% р/р.

Пожвавленню споживчого попиту сприяли, зокрема:

високі темпи зростання зарплат завдяки відновленню економічної діяльності після жорсткого локдауну минулого року та частковому пристосуванню бізнесу й населення до нових умов, а також унаслідок підвищення мінімальної заробітної плати, зарплат освітянам та доплатам медикам;

підвищення пенсій унаслідок їх "осучаснення" в березні 2021 року та збільшення прожиткового мінімуму.

"Водночас карантинні заходи призвели до сповільнення зростання приватного споживання порівняно з IV кварталом 2020 року (5,3% р/р).

Збільшення кінцевих споживчих витрат сектору загально-державного управління також сповільнилося (до 3,2% р/р порівняно із 4,1% р/р у IV кварталі 2020 року), відображаючи стриману фіскальну політику на початку року", - додали в регуляторі.

"Попри активізацію інвестиційної діяльності на окремих підприємствах, падіння валового нагромадження основного капіталу в 1 кварталі зберігалося, хоча й суттєво сповільнилося (до 7,8% р/р) порівняно з IV кварталом 2020 року (26,5% р/р).

Падіння ВВП передусім зумовлено збільшенням від'ємного внеску чистого експорту", - підкреслили в НБУ.

Зазначається, що високий споживчий попит та пожвавлення інвестиційної діяльності підживлювали імпорт - у 1 кварталі 2021 року він зріс на 3,7% р/р (проти падіння на 4% р/р у IV кварталі 2020 року).

Натомість спад експорту поглибився (до 17,4% р/р із 9,2% р/р у попередньому кварталі) через нижчі минулорічні врожаї, стагнацію у тваринництві та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема для продукції гірничо-металургійного комплексу.

"Як наслідок, від'ємний внесок чистого експорту в річну зміну реального ВВП збільшився до 9,5 в. п. (проти -1,6 в. п. у попередньому кварталі)", - пояснили в Нацбанку.

"Скорочення експорту стало вагомим чинником спаду в промисловості, а складна ситуація в тваринництві - спаду в сільському господарстві. Менші, ніж торік, витрати бюджету на дорожнє господарство стали однією з причин повернення показників будівництва в бік падіння. Все це позначилося на результатах оптової торгівлі та транспорту.

Валова додана вартість у держуправлінні та обороні також повернулася в бік спаду через стриманіші видатки бюджету на відповідні напрямки. Показники низки секторів послуг, зокрема готельно-ресторанного бізнесу, адміністративного та допоміжного обслуговування (оренда, прокат, туристичні послуги тощо) дещо поліпшилися, але залишалися від'ємними, зокрема через посилення карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

У НБУ прогнозують, що починаючи з 2 кварталу 2021 року економіка повернеться до стійкого відновлення.

Цьому сприяє низька база порівняння минулого року, а також - швидке відновлення глобальної економіки завдяки прискоренню вакцинації та масштабним програмам стимулювання. Крім того, високочастотні індикатори свідчать про подальше посилення внутрішнього попиту.

Нагадуємо:

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року.

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Економічна правда