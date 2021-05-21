Мінекономіки погіршило прогноз росту ВВП на 2021 і 2022 роки – Петрашко

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив екс-міністр економіки Ігор Петрашко.

"Наш оновлений макропрогноз, спрямований в різні органи влади та на якому буде також будуватися трирічна Бюджетна декларація, - це зростання економіки на 4,1% в цьому році (реальний ВВП)", - сказав він.

За його словами, падіння економіки за підсумками січня-березня 2020 року виявилося кращим очікуваного показника - 2% при очікуваних 3% просідання.

"З квітня ми бачимо позитивні тенденції, в тому числі по зростанню промислового виробництва і ВВП", - додав Петрашко.

За його словами, міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% в середньому в 2021 році в порівнянні з 2020-м.

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Нагадаємо:

Після відставки ексміністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій отримають нові посади, Петрашко координуватиме земельну реформу в Офісі президента, заявив президент Володимир Зеленський.

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП порівняно з 1 кварталом 2020 року зменшився на 2%.

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

У Мінекономіки зберігали прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.