Держстат погіршив оцінку ВВП України у першому кварталі
Вівторок, 22 червня 2021, 15:56
У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року.
Про це йдеться в експрес-випуску Держстату.
Так, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2021 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 1,2%.
У порівнянні до першого кварталу 2020 року, ВВП скоротився на 2,2%. Раніше за оперативною оцінкою Держстату падіння оцінювалося у 2%.
Номінальний ВВП становив 1,008 трлн грн, а ВВП у розрахунку на одну особу становить 24 280 грн.
Економічна правда
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