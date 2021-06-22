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Держстат погіршив оцінку ВВП України у першому кварталі 

Вівторок, 22 червня 2021, 15:56
 

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року.

Про це йдеться в експрес-випуску Держстату.

Так, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2021 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 1,2%. 

У  порівнянні до першого кварталу 2020 року, ВВП скоротився на 2,2%. Раніше за оперативною оцінкою Держстату падіння оцінювалося у 2%.

Номінальний ВВП становив 1,008 трлн грн, а ВВП у розрахунку на одну особу становить 24 280 грн.

Економічна правда

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ВВП економіка

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