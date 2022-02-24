На безготівкові розрахунки немає жодних обмежень – НБУ
Безготівкові розрахунки не обмежені, система електронних платежів працює справно.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
"Підкреслюємо, що Національний банк не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж.Усі безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень", – повідомили у регуляторі.
НБУ зауважив, що безготівкові розрахунки є найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах.
Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв.
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