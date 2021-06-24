В НБУ назвали причины сокращения ВВП в первом квартале

В НБУ заявили, что падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ослабление экономического восстановления в начале года было ожидаемым.

"На это повлияли карантинные ограничения в январе и марте, сложные погодные условия и конкуренции на отдельных внешних рынках. Фактическое падение экономики оказалось несколько глубже за оценку Национального банка, опубликованную в Инфляционном отчете за апрель 2021 года.

Это связано прежде всего с ухудшением ряда показателей реального сектора в марте и медленным восстановлением сектора услуг на фоне карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

При этом, основную поддержку экономике в 1 квартале придавало потребление домохозяйств - конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% г/г.

Оживлению потребительского спроса способствовали, в частности:

высокие темпы роста зарплат благодаря восстановлению экономической деятельности после жесткого локдауна прошлого года и частичному приспособлению бизнеса и населения к новым условиям, а также вследствие повышения минимальной заработной платы, зарплат педагогам и доплатам медикам;

повышение пенсий вследствие их "осовременивания" в марте 2021 года и увеличение прожиточного минимума.

"Вместе с тем карантинные меры привели к замедлению роста частного потребления по сравнению с IV кварталом 2020 года (5,3% г/г).

Увеличение конечных потребительских расходов сектора общегосударственного управления также замедлилось (до 3,2% г/г по сравнению с 4,1% г/г в IV квартале 2020 года), отражая сдержанную фискальную политику в начале года", - добавили в регуляторе.

"Несмотря на активизацию инвестиционной деятельности на отдельных предприятиях, падение валового накопления основного капитала в 1 квартале сохранялось, хотя и существенно замедлилось (до 7,8% г/г) по сравнению с IV кварталом 2020 года (26,5% г/г).

Падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что высокий потребительский спрос и оживление инвестиционной деятельности подпитывали импорт - в 1 квартале 2021 года он вырос на 3,7% г/г (против падения на 4% г/г в IV квартале 2020 года).

Спад экспорта углубился (до 17,4% г/г с 9,2% г/г в предыдущем квартале) из-за более низких прошлогодних урожаев, стагнации в животноводстве и конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности для продукции горно-металлургического комплекса.

"Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в годовую смену реального ВВП увеличился до 9,5 п.п. (против -1,6 п.п. в предыдущем квартале)", - пояснили в Нацбанке.

"Сокращение экспорта стало весомым фактором спада в промышленности, а сложная ситуация в животноводстве - спада в сельском хозяйстве. Меньшие, чем в прошлом году, расходы бюджета на дорожное хозяйство стали одной из причин возвращения показателей строительства в сторону падения. Все это сказалось на результатах оптовой торговли и транспорта.

Валовая добавленная стоимость в госуправлении и обороне также вернулась в сторону спада из-за более сдержанных расходов бюджета на соответствующие направления. Показатели ряда секторов услуг, в частности гостинично-ресторанного бизнеса, административного и вспомогательного обслуживания (аренда, прокат, туристические услуги и т.п.) несколько улучшились, но оставались отрицательными, в частности усиления карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

В НБУ прогнозируют, что начиная со 2 квартала 2021 года экономика вернется к устойчивому восстановлению.

Этому способствует низкая база сравнения прошлого года, а также - быстрое восстановление глобальной экономики благодаря ускорению вакцинации и масштабным программам стимулирования. Кроме того, высокочастотные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем усилении внутреннего спроса.

Напоминаем:

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Экономическая правда