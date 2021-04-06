МВФ поліпшив прогноз для світової економіки та для України

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Про це йдеться у даних World economic outlook від Міжнародного валютного фонду.

За підсумками жовтневого звіту МВФ очікував падіння світового ВВП на 4,4%, проте реальне скорочення становило 3,3%. У зв’язку з цим Фонд скоригував прогнози на 2021 та 2022 рік.

Так, наступного року світова економіка зросте на 6% у 2021 році та уповільниться

до зростання у 4,4% в 2022 році. Це на 0,8% та на 0,2% понад прогнозу жовтня.

Щодо України, Фонд прогнозує зростання ВВП у 2021 році на рівні 4% проти 3% у жовтневому звіті. У 2022 році зростання становитиме 3,4%.

МВФ також надали прогнози щодо інфляції та безробіття. За оцінками Фонду, у 2021 році рівень цін в Україні зросте на 7,9%, у 2022 році – на 6,8%. Щодо безробіття, у 2021 році очікується рівень 8,6%, у 2022 році – 8,4%.

Як зазначають у Фонді, кращі результати 2020 року пов'язані з пом'якшеннями карантинних обмежень та адаптацією економік до роботи за нових умов. Крім того спрацювали додаткова фіскальна підтримка у "великих економіках" та очікування від вакцинації.

Очікується, що у середньостроковій перспективі глобальне зростання встановиться на рівні 3,3%. Цей показник відображає очікуваний збиток внаслідок скорочення виробництва, а також факторів, незалежних від пандемії. Зокрема, повільного зростання робочої сили, пов'язаного зі старінням.

Загалом у МВФ заявили, що наслідки коронакризи будуть м’якшими за наслідки світової фінансової кризи 2008 року. Водночас у Фонді додали, що країни з економікою, що розвивається та країни з низьким рівнем доходу зазнають більших ударів – а відповідно понесуть більш значні втрати.

Нагадуємо:

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

У Мінекономіки зберігають прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

Економічна правда