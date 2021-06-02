Попри суттєве падіння поставок з РФ ціни на автогаз знизились

У травні імпорт скрапленого газу з Росії скоротився на 29%, водночас на оптовому ринку спостерігалося зменшення ціни до 23 500 – 24 240 грн/т з ПДВ.

Про це йдеться у травневому огляді ринку скрапленого газу Української енергетичної біржі.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок. У 2020 році трейдер відправив в Україну 1,74 млн тонн дизпалива (23,4% ринку) і 443 тис. скрапленого газу.

У травні на його заміну прийшла компанія Socar New Energy. На кінець травня відбулися перші поставки дизельного палива компанії "Роснефть" в розмірі 9,9 тис. тонн. Також плануються поставки скрапленого газу у розмірі 12 тис. тонн.

Загалом поставки скрапленого газу залишилися на рівні минулого місяця, кажуть в УЕБ – 119 тис. тонн. Водночас, імпорт із Росії скоротився на 29%.

За місяць було прослідковане зменшення ціни на оптовому ринку. Ціни в дрібному опті встановились на рівні 23 500 – 24 240 грн/т з ПДВ. В середньому розрив ціни на біржі і в дрібному опті склав 1 102 грн/т з урахуванням ПДВ.

У роздрібі ціни на скраплений газ на АЗС коливалися в діапазоні 15,71 – 15,77 грн/л з ПДВ. На 27 травня найвища середня ціна зафіксована у Луганській області, яка склала 16,17 грн/л з ПДВ, найнижча була у Чернігівській області – 15,29 грн/л.

Також, алжирська компанія Sonatrach опублікувала ціни скрапленого газу на червень. Пропан вартує 495 дол/т, бутан - 492 дол/т. Вартість пропану зросла на 30 дол/т порівняно з травнем, бутану - на 32 дол/т. Ціни Sonatrach є основним показником середземноморського ринку і визначають вартість морських поставок в Україну.

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Нагадуємо:

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

У Міністерстві економіки відбулася нарада з представниками паливного ринку, на якому сторони запевнили, що ризик дефіциту наразі відсутній, а колишні поставки від Proton Energy будуть заміщені альтернативними джерелами.

Економічна правда